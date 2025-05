Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg veröffentlicht Verkehrsunfallstatistik für 2024

Korbach (ots)

- Verkehrsunfallzahlen leicht gesunken im Vergleich zum Vorjahr

- mehr Unfalltote bei Verkehrsunfällen

- deutlich weniger Verletzte

- mehr Unfälle unter Beteiligung von Fahrrädern / Pedelecs (Niveau der Jahre vor 2023)

Unfallzahlen:

Für das 2024 verzeichnet die Polizeidirektion Waldeck Frankenberg eine leichte Verringerung der Verkehrsunfallzahlen. Der Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes, Polizeihauptkommissar Ingo Pohle erläuterte dazu: "Die Gesamtzahl der Verkehrsunfälle war in den vergangenen Jahren grundsätzlich auf einem gleichbleibenden Niveau. Im Jahr 2024 ereigneten sich 3.681 Verkehrsunfälle auf unseren Straßen und damit 173 (4,7%) weniger als 2023. Die Zahl der Verkehrsunfälle mit Personenschäden hat sich im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr von 526 auf 455 verringert, das sind erfreuliche 13,50%."

Unfälle mit Getöteten:

Bei 9 tödlichen Verkehrsunfällen kamen 10 Menschen ums Leben. Damit ereigneten sich im hiesigen Landkreis 28,57% mehr Unfälle mit tödlichem Ausgang.

Unfälle mit Verletzten:

Die Zahl der Schwerverletzten infolge eines VU in Waldeck-Frankenberg hat sich in 2024 erfreulicherweise um 60 Personen von 195 im Vorjahr auf 135 und damit um 30,77 % verringert!

Zu den Ursachen dieser schweren Unfälle erläutert Pohle: "Wirft man einen Blick auf die Unfallursachen dieser Verkehrsunfälle, erklären sich die schwereren Folgen. Bei den meisten dieser folgenschweren Unfälle wurde als Unfallursache "Geschwindigkeit" oder auch "Überholen" sowie "Andere Fehler beim Fahrzeugführer" (z.B.: Unachtsamkeit oder Ablenkung durch digitale Endgeräte) festgestellt. Diese Unfallursachen führen, insbesondere im ländlichen Bereich auf Straßen außerhalb geschlossener Ortschaften, häufig auch zu den beschriebenen schweren Unfallfolgen."

Fahrradunfälle (incl. Pedelecs):

Die Zahl der im Jahr 2024 polizeilich registrierten Fahrradunfälle (incl. Pedelecs) beträgt 54 (39), davon 35 Rad- und 19 Pedelec-Fahrer. Ein Anstieg im Vgl. zum Vorjahr um 38,5 %, wobei im Jahr 2023 die Zahl der VU in dieser Kategorie besonders niedrig war und in 2024 wieder das Niveau der Vorjahre erreichte. Die Statistik für VU mit Radfahrern ist bekanntlich aufgrund der Dunkelziffer immer recht vorsichtig zu betrachten. Eine Vielzahl an Alleinunfällen/Stürzen wird nicht angezeigt. Es verunglückten im Jahr 2024 42 (35) Radfahrer, niemand tödlich, 10 (14) Radfahrer verletzten sich schwer und 32 (21) leicht.

Verkehrssicherheit:

Für die ständig anzustrebende Erhöhung der Verkehrssicherheit sind sowohl präventive als auch repressive Maßnahmen von ganz enormer Wichtigkeit. Gerade die Überwachungsmaßnahmen wie Geschwindigkeits- und Technikkontrollen sowie die allgemeinen polizeilichen Verkehrskontrollen leisten dazu einen wesentlichen Beitrag.

Das im hiesigen Landkreis seit mittlerweile acht Jahren bestehende "Ederseekonzept" zum Schutz der Anwohner und Gäste vor unzumutbaren Lärm durch Zweiradfahrer wird weiterhin konsequent umgesetzt. "Zu diesem Zweck wurden an Eder- und Diemelsee Lärmdisplays installiert, die einen wesentlichen Anteil an der Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit haben und für die präventive Polizeiarbeit zur Erhöhung der Verkehrssicherheit nicht mehr wegzudenken sind.", so Pohle.

Zielgruppen polizeilicher Präventionsarbeit sollten allerdings nicht zuletzt auch unter dem Gesichtspunkt der Erhöhung der Verkehrssicherheit in starkem Maße unsere jüngsten Verkehrsteilnehmer sowie die ständig wachsende Zahl der Senioren sein.

Präventiv zieht Pohle das Resümee: "Zur ständigen Verbesserung der Verkehrssicherheit tragen alle Kolleginnen und Kollegen der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg mit ihren Polizeistationen, dem Regionalen Verkehrsdienst und nicht zuletzt - in sehr umfangreichem Maße - die Kollegen der Jugendverkehrsschule durch ihre professionelle und hervorragend engagierte Arbeit bei."

Die Verkehrsunfallstatistik der Polizeidirektion Waldeck-Frankenberg für das Jahr 2024 ist dieser Presseinformation beigefügt und kann zeitnah auf der Internetseite des Polizeipräsidiums Nordhessen eingesehen werden.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell