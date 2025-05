Polizei Korbach

POL-KB: Wega - Geismar - Allendorf - Drei Auto-Aufbrüche an Friedhöfen, Polizei sucht Zeugen und gibt Verhaltenstipps

Korbach (ots)

Ein dreister Dieb brach am Samstag in der Zeit zwischen 11:45 Uhr und 14:10 Uhr in drei Autos ein, die an Friedhöfen in Wega, Geismar und Allendorf abgestellt waren. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen und gibt Tipps, um Autoaufbrüche zu vermeiden.

Die erste Tat ereignete sich am Samstag (10.Mai) um 11:45 Uhr am Friedhof in Wega. Die Geschädigte hatte ihr Fahrzeug nur kurz am Friedhof abgestellt, um sich um die Blumen auf einem Grab zu kümmern, als sie einen Knall hörte. Sie schaute um die Ecke und sah, dass eine Seitenscheibe ihres Autos zerstört war. In einiger Entfernung sah sie eine Person flüchten, die allerdings nicht beschrieben werden konnte. Der Dieb hatte es auf ihre Tasche abgesehen, die im rückwärtigen Bereich des Fahrzeugs lag. Da diese jedoch mit Unterlagen schwer bepackt war, riss der Henkel der Tasche und der Dieb musste ohne Beute fliehen.

Den nächsten Versuch wagte vermutlich derselbe Täter einige Minuten später, zwischen 12:30 Uhr und 12:55 Uhr, am Friedhof in Geismar. Auch hier schlug der unbekannte Täter eine Seitenscheibe ein, um die Handtasche der Geschädigten, die im Fußraum auf der Beifahrerseite lag, zu stehlen. In der Handtasche befanden sich außer der Geldbörse der Geschädigten mit allen Dokumenten auch mehrere Schlüssel, unter anderem zu ihrem Wohnhaus. Glücklicherweise war die Handtasche mit einem Tracker versehen und konnte an der B 253, zwischen Deponie und Kläranlage, aufgefunden werden. Der Schlüsselbund mit Haustürschlüssel befand sich noch in der Tasche, lediglich die Geldbörse war weg.

Die dritte Tat ereignete sich zwischen 13:45 Uhr und 14:10 Uhr am Friedhof in Allendorf. Auch hier parkte die Geschädigt ihr Auto auf dem Friedhofsparkplatz, um sich der Grabpflege zu widmen. Als sie nach getaner Arbeit zu ihrem Opel zurückkehrte, sah sie, dass sie Seitenscheibe eingeschlagen war. Der unbekannte Täter hatte ihre Geldbörse entwendet, die im Fahrzeug lag.

In allen drei Fällen konnte der Täter lediglich kleine Geldbeträge erbeuten, der Sachschaden an den drei PKW ist jedoch beträchtlich und wird, je nach Fahrzeugtyp, auf 400 bis 700 Euro geschätzt.

Um weitere Taten zu verhindern gibt die Polizei folgende Tipps:

Ihr Auto ist kein Tresor, für Diebe ist es ein Leichtes, die Seitenscheibe eines Fahrzeugs einzuschlagen.

- Lassen Sie keine Wertgegenstände wie z.B. Mobiltelefone, Laptops, Geldbörsen oder Kameras sichtbar im Auto liegen! Getreu dem Motto "Gelegenheit macht Diebe" sollten Sie Tätern keine Tatmöglichkeit geben. Solche Gegenstände sind zudem oft nicht im Versicherungsschutz enthalten und Sie bleiben auf dem Schaden sitzen.

- Nehmen Sie stets Ausweise, Fahrzeugpapiere, Haus- oder Wohnungsschlüssel mit aus dem Auto. Hinterlassen Sie niemals Dokumente, die Rückschlüsse auf Ihre Wohnanschrift zulassen. So vermeiden Sie nach einem Autoaufbruch noch einen möglichen Einbruch in Ihr Zuhause.

Auch der Abstellort Ihres Fahrzeugs kann entscheidend sein.

- Wenn Sie eine Garage besitzen, benutzen Sie diese auch. Parken Sie ihr Auto hier und verschließen das Garagentor.

- Für den Fall, dass Sie keine Garage besitzen oder unterwegs parken müssen, stellen Sie ihr Auto an gut einsehbaren, beleuchteten Straßen ab, die im besten Fall auch hoch frequentiert sind.

Aufgrund der zeitlichen Nähe und der Lage aller drei Orte an der B 253 ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise nimmt die Polizeistation Frankenberg unter 06451-72030 oder die Polizeistation Bad Wildungen unter 05621/70900 entgegen.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

