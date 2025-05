POL-KB: Ergänzung zu: Willingen und Korbach - Einbrüche in Tankstellen, Zigaretten geklaut

Korbach (ots) - Auf Zigaretten und Bargeld haben es unbekannte Täter abgesehen, die in den vergangenen Nächten in eine Tankstelle in Willingen und eine Tankstelle in Korbach einbrachen. Die Polizei sucht nach Zeugen. In der Nacht von Mittwoch (7. Mai) auf Donnerstag (8. Mai) brachen zwei unbekannte Täter zwischen 01:45 und 02:40 Uhr in eine Tankstelle in der ...

mehr