Polizei Korbach

POL-KB: Willingen und Korbach - Einbrüche in Tankstellen, Zigaretten geklaut

Korbach (ots)

Auf Zigaretten und Bargeld haben es unbekannte Täter abgesehen, die in den vergangenen Nächten in eine Tankstelle in Willingen und eine Tankstelle in Korbach einbrachen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Nacht von Mittwoch (7. Mai) auf Donnerstag (8. Mai) brachen zwei unbekannte Täter zwischen 01:45 und 02:40 Uhr in eine Tankstelle in der Briloner Straße in Willingen ein. Sie gelangten in den Verkaufsraum, indem sie mit einem Hebelwerkzeug die Schiebetür zum Verkaufsraum öffneten. Um ihre Tat zu tarnen, stellten die Täter von außen Werbeaufsteller und Mülleimer vor die gläserne Eingangstür. Dann betraten sie den Kassenbereich und packten Zigaretten aus der Auslage in mitgeführte Säcke. Der Gesamtwert der Zigaretten liegt im oberen vierstelligen Bereich. Anschließend verließen die Täter das Gebäude durch die Eingangstür und entfernten sich in Richtung Bahnhof Willingen.

Bei der zweiten Tat, welche in der Nacht von Donnertag (8. Mai) auf Freitag (9. Mai) in Korbach stattfand, agierten die Täter ähnlich. Sie betraten gegen 00:40 Uhr das Tankstellengelände und errichteten vor der Eingangstür einen Sichtschutz aus Werbetafeln und Mülleimern. Dann hebelten sie die Schiebetür auf und betraten den Verkaufsraum. Die Täter nahmen Zigaretten aus der Auslage und packten diese in mitgebrachte Säcke. Anschließend hebelten sie eine Tür zu einem Büroraum auf, in dem sie eine Kasse mit Bargeld fanden, die sie leerten. Die Täter verließen das Gebäude durch die Eingangstür und flohen in östliche Richtung. Auch bei der zweiten Tat erbeuteten die Unbekannten Zigaretten in Wert von mehreren 1000 Euro. Die Höhe des entwendeten Bargeldes ist noch unbekannt. Der Sachschaden wird in beiden Fällen auf etwa 1000 bis 2000 Euro geschätzt.

Zu der zweiten Tat liegt eine Personenbeschreibung der beiden männlichen Täter vor: Der erste Täter trug eine graue Hose, einen schwarzen Pullover, eine beige Kapuze und eine dunkelblaue Weste. Er hatte das Gesicht mit einem schwarzen Kleidungsstück sowie einer FFP2-Maske vermummt. Seine Turnschuhe hatten weiße Sohlen. Der zweite Täter trug eine graue Hose, ein braun-schwarz meliertes Oberteil und eine dunkle Weste. Auf dem Kopf hatte er eine gräuliche Mütze und war ebenfalls mit einer FFP2-Maske maskiert. Auch seine Turnschuhe hatten weiße Sohlen.

Aufgrund der sich ähnelnden Vorgehensweise gehen die Ermittler der Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Die Polizei in Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell