LPI-SLF: drei Trunkenheisfahrten in einer Nacht

Sonneberg (ots) - Am Freitagabend kontrollierten Beamte der PI Sonneberg einen auffälligen Pkw Toyota in der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße in Sonneberg. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Der 68-jährige Fahrzeugführer wurde daher zur Blutentnahme gebeten und sein Führerschein sichergestellt. Er muss sich nun strafrechtlich verantworten. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

