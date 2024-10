LPI-SLF: Trunkenheit im Straßenverkehr

Bad Lobenstein (ots) - Im Zeitraum vom 04.10.2024, 06:30 Uhr bis 12:45 Uhr parkte eine 46-Jährige ihren Pkw Nissan auf dem unbefestigten Parkplatz in der Straße Neustadt in Bad Lobenstein. Durch ein unbekanntes Fahrzeug wurde der Stoßfänger am Heck des Pkw Nissan stark beschädigt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand. Der Unfallverursacher entfernte sich folglich pflichtwidrig von der ...

