POL-KB: Korbach - Absperrbaken von Baustelle entwendet

Korbach (ots) - Am Samstagabend (3. Mai) zwischen 21:30 und 22 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Netzer Straße in Freienhagen ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen. Die unbekannten Täter drangen zuerst durch ein gekipptes Fenster in die Kellerwohnung des Hauses ein und durchsuchten diese. Der Bewohner der Kellerwohnung war zur Tatzeit nicht zu Hause. Aus der Wohnung ...

