POL-KB: Bad Arolsen - Neu Berich - Sexuelle Belästigung am Twistesee, Polizei nimmt Täter fest

Korbach (ots) - Am Donnerstag (1. Mai) kam es zu einem Brand einer Gartenhütte und mehrerer Bäume in Diemelstadt Wrexen. Brandursache war wohl ein technischer Defekt. Am Donnerstag gegen 16 Uhr meldete die Leitstelle den Brand einer Gartenhütte in der Hermann-Scipio-Straße in Wrexen. Der Brand habe auch auf hinter der Hütte stehende Fichten übergegriffen. Als die Streife der Polizei Bad Arolsen eintraf, war die ...

