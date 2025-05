POL-KB: Diemelstadt Wrexen - Brand einer Gartenhütte

Korbach (ots) - Am Mittwoch (23. April) kam es bei einem Discounter in der Briloner Straße in Willingen zu einem Brand einer Papppresse. Es wurden keine Personen verletzt. Die Polizei Korbach wurde gegen 16.15 Uhr informiert, dass die Papppressmaschine, die außerhalb des Geschäftsraumes des Discounters steht, in Brand geraten ist. Als die Streife der Polizei Korbach in Willingen eintraf, war die Feuerwehr bereits mit ...

