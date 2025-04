Polizei Korbach

POL-KB: Korbach - Einbruch in ein Juwelier- und ein Elektrofachgeschäft, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

In der Nacht von Samstag (26. April) auf Sonntag (27. April) brachen unbekannte Täter in ein Juweliergeschäft und ein Elektronikfachgeschäft in der Korbacher Innenstadt ein. Zu beiden Taten liegt eine Täterbeschreibung vor.

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:20 Uhr schlugen zwei unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe sowie die Scheibe einer hinter dem Schaufenster stehenden Glasvitrine eines Juweliergeschäfts in der Prof.-Bier-Straße in Korbach ein. Sie griffen durch das Loch in der Glasscheibe in die Vitrine und entwendeten Schmuck. Dann verließen sie den Tatort in Richtung Klosterstraße.

Zu beiden Tätern liegt eine Personenbeschreibung vor: Beide Täter waren männlich, trugen hellblaue Jeanshosen und weiße Turnschuhe. Sie waren maskiert und trugen Handschuhe. Der erste Täter trug außerdem eine schwarze Kapuzenjacke. Der zweite Täter trug eine weißgraue Kapuzenjacke und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Was die Täter genau entwendeten, ist zurzeit noch unklar. Die Höhe des Sachschadens wird auf etwa 700 Euro geschätzt.

Gegen 04:50 Uhr ereignete sich ein weiterer Einbruch in ein Elektronikfachgeschäft in der Klosterstraße in Korbach. Auch hier wurde mit einem unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe eingeschlagen. Ein Täter betrat durch das entstandene Loch in der Scheibe das Geschäft und packte mehrere Elektroartikel in seinen mitgeführten Rucksack. Dann verließ er das Geschäft durch das Schaufenster und entfernte sich in unbekannte Richtung. Auch zu dieser Tat liegt eine Personenbeschreibung vor: Der unbekannte Täter war schlank und etwa 170 cm groß. Er trug eine hellblaue Jeanshose, weiße Turnschuhe und einen schwarzen Kapuzenpullover sowie eine schwarze Steppweste. Er führte einen dunklen Rucksack mit sich. Das Gesicht war vermummt.

Der Täter entwendete mehrere Elektroartikel, die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Der Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro.

In beiden Fällen führte die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei nicht zum Erfolg. Ein Zusammenhang zwischen den Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Personen, bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

