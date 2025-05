Polizei Korbach

POL-KB: Waldeck Freienhagen - Einbruch in Wohnhaus

Korbach (ots)

Am Samstagabend (3. Mai) zwischen 21:30 und 22 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Netzer Straße in Freienhagen ein und entwendeten Wertgegenstände. Die Polizei sucht Zeugen.

Die unbekannten Täter drangen zuerst durch ein gekipptes Fenster in die Kellerwohnung des Hauses ein und durchsuchten diese. Der Bewohner der Kellerwohnung war zur Tatzeit nicht zu Hause. Aus der Wohnung entwendeten die Täter ein I-Phone und eine Münzsammlung. Anschließend begaben sie sich durch den Garten zur Terrassentür der Wohnung im Erdgeschoss. Mit einem Stein schlugen sie ein Loch in die Glasscheibe, öffneten die Terrassentür und verschafften sich so Zutritt zum Wohnzimmer. Die Geräusche beim Einschlagen der Scheibe weckten die Bewohnerin der Erdgeschosswohnung, welche zur Tatzeit im Bett schlief. Sie stand auf und schaute sich in ihrer Wohnung um. Als die Täter bemerkten, dass sich jemand im Haus bewegt, flohen sie durch die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich geschätzt. Die Höhe des Sachschadens liegt bei etwa 1000 Euro.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Korbach unter 05631 971 0

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

