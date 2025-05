Polizei Korbach

POL-KB: Lelbach - Vandalismus an Feuerwehrhaus

Korbach (ots)

Im Zeitraum 28. April bis 4. Mai zerstörten unbekannte Täter zwei Mal Scheiben am Feuerwehrhaus in Lelbach. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Der erste Fall ereignete sich laut Meldung der Lelbacher Feuerwehr zwischen dem 28. April und dem 30. April. Hier wurde von Unbekannten ein Fenster des Feuerwehrhauses mit einem Stein eingeworfen. In den nachfolgenden Tagen ereignete sich ein weiterer Fall von Vandalismus am Feuerwehrhaus. Zwischen Mittwoch (30. April) und Sonntag (4. Mai) wurde ein weiteres Fenster durch Unbekannte beschädigt. Bei den Taten entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Polizei in Korbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Hinweise bitte an 05631 971 0.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

