Polizei Korbach

POL-KB: Bad Wildungen - Folgemeldung zu "Brand einer Lagerhalle" am 13.04.2025

Korbach (ots)

Nach dem Großbrand eines Futtermittelhandels in Bad Wildungen (siehe Erstmeldung unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6012370) sind die Ermittlungen nun abgeschlossen. Ursache war ein technischer Defekt in der Hauselektronik.

Um die Ursache des verheerenden Brandes zu ermitteln, führten Brandsachenanalytiker, die von der Versicherung beauftragt wurden, im Beisein des zuständigen Ermittlers der Polizei am Mittwoch (7. Mai) eine Brandstellenuntersuchung durch. Dabei kam auch ein Brandmittelspürhund der Polizei aus Nordrhein-Westfalen zum Einsatz. Die Spezialisten konnten am Brandort keine Hinweise auf Fremdverschulden oder Brandbeschleuniger feststellen. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten des Brandortes und des Brandverlaufs gehen die Ermittler von einem technischen Defekt in der Hauselektronik als Auslöser des Brandes aus. Bei dem Großbrand am Abend des 13. April entstand ein Sachschaden von mehr als einer Million Euro. Die Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei in Korbach geführt und sind nun abgeschlossen.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

