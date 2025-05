Polizei Korbach

POL-KB: Willingen - Brand durch defekten Trockner

Korbach (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus kam es am Samstagmorgen (10. Mai) in der Straße Vor den Eichen in Willingen. Die 48-jährige Bewohnerin einer Wohnung im Untergeschoss hatte den Trockner angestellt und dann kurz das Haus verlassen, um einzukaufen. Als sie gegen 10 Uhr zurückkam, stellte sie eine starke Rauchentwicklung in ihrer Wohnung fest und alarmierte die Feuerwehr. Nach der Beendigung der Löscharbeiten konnte als Brandherd der Trockner in der Abstellkammer lokalisiert werden. Dieser geriet offensichtlich durch einen technischen Defekt in Brand. Die Bewohnerin der Brandwohnung wurde wegen eines Verdachts auf Rauchgasintoxikation vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. Durch das Löschwasser und den Ruß entstand in der Wohnung ein Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

