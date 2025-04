Ulm (ots) - Gegen 14.30 Uhr war ein 82-Jähriger in einem Geschäft in der Blaubeurer Straße. Ein Unbekannter bat den 82-Jährigen, ein Zwei-Euro-Stück zu wechseln. Als der Senior in seinem Geldbeutel nach Kleingeld nachschaute, griff der Unbekannte in den Geldbeutel und verwickelte ihn in ein Gespräch. Hierbei gelang es wohl dem Trickdieb an die Geldscheine zu ...

