Ein Unbekannter nahm am Dienstag in Heidenheim eine verlorene Geldbörse einfach mit.

Gegen 13.15 Uhr befand sich die 54-Jährige in einem Lebensmittelgeschäft in der Nördlinger Straße. Während des Einkaufs fiel ihr ihre Geldbörse aus der Tasche. Dies fiel an der Kasse auf. Als sie im Geschäft nach dem Geldbeutel suchte, fragte sie einen unbekannten Mann, ob er diese gesehen hätte. Dies verneinte dieser. Wie sich später bei der Durchsicht der Überwachungskamera herausstellte, hatte dieser Mann die Geldbörse aufgehoben und mitgenommen. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben. Etwa 60 Jahre alt, 170cm groß und sehr kräftig/korpulent. Er hatte graues Haar und einen grauen Vollbart. Er trug ein schwarzes T-Shirt mit weißem Aufdruck und eine beige Hose. Auffallend war wohl ein Tattoo in Form des FCH-Logos am rechten Unterarm. Die Polizei Heidenheim (Tel. 07321/3220) hat die Ermittlungen aufgenommen.

