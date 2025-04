Polizeipräsidium Ulm

Am Dienstag drangen Unbekannte in eine Firma im Ulmer Donautal ein.

Kurz nach 22.30 Uhr wählte ein Zeuge den Notruf. Über ein Überwachungssystem wurde ein Einbruch in eine Firma im Donautal gemeldet. Unbekannte hatten sich gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in der Daimerstraße verschafft, indem sie Scheiben einschlugen. In der Firma durchwühlten sie mehrere Büros. Vermutlich als der Alarm auslöste flüchteten sie. Die Polizei fahndete mit zahlreichen Streifen und einem Hubschrauber nach den Tätern. Die blieben jedoch unentdeckt. Die Polizei Ulm-West hat die Ermittlungen aufgenommen und Spuren gesichert. Den ersten Erkenntnissen zufolge wurden wohl Tablets gestohlen.

