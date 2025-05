Polizei Korbach

POL-KB: Diemelstadt Wrexen - Brand in Mehrfamilienhaus, zwei Leichtverletzte

Korbach (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (11. Mai) gegen 19:30 Uhr kam es zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Wrexen. Anwohner hatten wegen einer starken Rauchentwicklung im Dachgeschoss des Hauses die Feuerwehr verständigt. Die Feuerwehren aus Diemelstadt, Warburg und Wrexen rückten an, evakuierten das Gebäude und löschten den Brand. Zwei der sieben Bewohner des Hauses, der 40-jährige Mieter der Dachgeschosswohnung sowie die 21-jährige Bewohnerin einer Wohnung im Obergeschoss, wurden durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. In der Wohnung entstand nur ein recht geringer Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro durch Verrußung. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer im Badezimmer der Wohnung im Dachgeschoss aus. Die Ursache des Brandes ist noch unbekannt, die Ermittlungen dauern an.

Annika Heuschneider

Polizeihauptkommissarin

