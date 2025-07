POL-GM: Mehrere Autos beschädigt

Wipperfürth (ots) - Zwischen 20 Uhr am Montag (7. Juli) und 15 Uhr am Dienstag haben Unbekannte einen E-Scooter aus einem Kellerverschlag eines Mehrfamilienhauses in der "Alte-Kölner-Straße" gestohlen. Der E-Scooter mit dem Kennzeichen 265LVV war mit einem Schloss gesichert. Auf ein Pedelec hatten es Kriminelle in der Ringstraße abgesehen. Das Pedelec vom Typ Escaro Belt der Marke Kettler stand zwischen 07:50 Uhr und ...

mehr