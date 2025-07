Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin und Zeugen nach Einbruch gesucht

Hohenlohekreis (ots)

Pfedelbach/Heilbronn: Falsche Polizeibeamte betrügen Seniorin - Zeugen gesucht

Am Dienstagnachmittag brachten falsche Polizeibeamte eine Seniorin aus Pfedelbach um ihr Erspartes. Gegen 14 Uhr meldete sich ein angeblicher Polizist telefonisch bei der Frau und behauptete, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe bei dem eine Frau ums Leben gekommen sei und ein Kind schwer verletzt worden wäre. Weiter forderte er 28.000 Euro als Vorschuss für die Beerdigung der vermeintlich Getöteten. Daraufhin hob die Senioren Geld im niedrigen fünfstelligen Eurobereich bei ihrer Bank ab und fuhr mit dem Bargeld und Goldschmuck im Wert von circa 3.000 Euro mit einem Taxi nach Heilbronn in die Krugstraße. Dort verließ sie das Fahrzeug und lief in die Haller Straße, wo sie auf Anweisung der Täter circa 20 Minuten auf den Abholer wartete. Zwischen 16:30 Uhr und 17 Uhr tauchte dann ein Mann auf, welchem sie das Geld und den Schmuck übergab. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - Circa 30 Jahre alt - Circa 1,65 Meter groß - Dunkler Teint - Schlank - Dunkle, kurze Haare - Trug eine dunkle Hose und ein beiges T-Shirt Die Kriminalpolizei Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Haller Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Kriminalkommissariat Künzelsau zu melden.

Öhringen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich am Dienstag unberechtigt Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Öhringen. Zwischen 9 Uhr und 21:30 Uhr gelangten der oder die Täter durch das Aufhebeln der Hauseingangstür und der Wohnungstüre im Obergeschoss des Gebäudes in der Unteren Torstraße ins Innere der Wohnung. Hier wurde im Anschluss ein Tresor samt Inhalt sowie eine Uhrensammlung entwendet. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des Diebesguts machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07941 9300 an das Kriminalkommissariat Künzelsau.

