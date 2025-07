Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Von Fahrbahn abgekommen und Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Creglingen: Von Fahrbahn abgekommen

Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagvormittag bei Creglingen. Kurz vor 11 Uhr war ein 62-Jähriger mit seinem BMW auf der Landesstraße 2251 von Klingen in Richtung Creglingen unterwegs, als er kurz vor dem Einmündungsbereich zur Landesstraße 1003 mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Hier überfuhr der BMW einen Wegweiser und ein Verkehrszeichen, überquerte anschließend die L1003, kollidierte mit einem weiteren Verkehrszeichen, drehte sich um 180 Grad und kam abschließend im Grünstreifen zum Stehen. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Fahrer, welcher von einer zufällig vorbeifahrenden Rettungswagenbesatzung untersucht wurde, blieb unverletzt.

Wertheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro verursachte eine unbekannte Person mit ihrem Fahrzeug in der vergangenen Woche in Wertheim und flüchtete anschließend. Am Mittwoch, den 16.07.2025, gegen 7 Uhr, parkte ein 62-Jähriger seinen BMW im Bestenheider Mühlenweg, gegenüber der Hausnummer 15, ordnungsgemäß am Fahrbahnrand. Als er am 18.07.2025, gegen 19 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Streifschaden am Stoßfänger vorne links fest. Der Verursacher hatte seine Fahrt fortgesetzt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09342 91890 an das Polizeirevier Wertheim.

