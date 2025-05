POL-GM: Einbrecher suchen Lebensmittelmarkt auf

Gummersbach (ots) - Unbekannte sind in der Nacht von Freitag auf Samstag (16./17. Mai) in ein Telefongeschäft in der Vollmerhauser Straße in der Nähe der Höfenstraße eingebrochen. Gegen 01:55 Uhr löste der Alarm des Geschäfts aus. Ein Anwohner sah, wie eine Person mit Rucksack und Kapuze vom Tatort in Richtung Strombachstraße flüchtete. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer ...

mehr