POL-KA: (KA) Neureut - Zeugen nach Einbruch in Schulzentrum gesucht

Karlsruhe (ots) - Bislang unbekannte Täter legten in der Nacht von Freitag auf Samstag einen Brand am Gebäude des Kraichgau-Centers in der Pforzheimer Straße in Bretten. Hierbei entstanden ein Gebäudeschaden und ein nicht unerheblicher Schaden an gelagerten Waren zweier benachbarter Einkaufsmärkte. Gegen Mitternacht brach im Bereich der Warenanlieferung eines der ...

mehr