Friedrichshafen (Bodenseekreis) (ots) - Mehrere Personen sind beim Brand eines Carports und einer Garage am heutigen Donnerstag gegen 00.30 Uhr in der Katharinenstraße leicht verletzt worden. Das Feuer brach in dem Carport aus und griff in der Folge auf eine daneben befindliche Garage über. Auch die Fassade eines Wohnhauses auf demselben Grundstück wurde durch die Flammen erheblich in Mitleidenschaft gezogen, sodass ...

mehr