Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Brand in Ferienwohnung

Uhldingen-Mühlhofen (Bodenseekreis) (ots)

Sechs Leichtverletzte und hoher Sachschaden sind die Bilanz eines Brandes, zu dem Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei am Donnerstagabend in die Poststraße nach Unteruhldingen ausgerückt sind. Nach bisherigem Ermittlungsstand entzündete sich gegen 19 Uhr der Akku eines Pedelecs in einer dortigen Ferienwohnung. Ein 63-Jähriger, der auf den Brand aufmerksam wurde, versuchte, den Akku aus dem Haus zu bringen und zog sich dabei Verbrennungen zu. Durch Funkenflug waren bereits mehrere Möbel in der Wohnung in Brand geraten, weshalb es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude kam. Sechs Personen im Alter zwischen 5 und 92 Jahren mussten mit dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung in der Folge vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer zügig und konnte dadurch auch einen Brandübergriff auf andere Gebäudeteile verhindern. Die Löscharbeiten gingen gingen bis kurz vor Mitternacht. Nach ersten Schätzungen entstand an Gebäude und Mobiliar ein Schaden von rund 400.000 Euro. Das Gebäude ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Ermittlungen zum Brand, die durch das Polizeirevier Überlingen geführt werden, dauern noch an.

