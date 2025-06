Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Ravensburg (ots)

Überlingen

Verkehrsteilnehmer zeigen sich gegenseitig an

In der Zeit von viertel nach zwölf und halb eins kam es gestern Mittag im Bereich Stockach bis Überlingen zu einem Vorfall unter Beteiligung eines 39- und eines 23-jährigen Autofahrers. Die beiden waren zu diesem Zeitpunkt mit einem schwarzen BMW sowie einem grauen VW Golf auf der Bundesautobahn A98 und in Folge der Bundesstraße B31 in Fahrtrichtung Friedrichshafen unterwegs. Hierbei kam es den ersten Ermittlungen zufolge unter anderem zu dichtem Auffahren, Überhol- und Ausbremsmanövern. Gegenüber der Polizei gaben beide Verkehrsteilnehmer an durch die Fahrweise des jeweils anderen genötigt worden zu sein. Das Polizeirevier Überlingen hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, welche die beiden Fahrzeuge im Zeitraum von 12.15 Uhr bis etwa 12.30 Uhr möglicherweise beobachtet haben, sich telefonisch unter 07551/8040 zu melden.

