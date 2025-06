Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: (Nachtrag

Korrektur der Altersangaben) zur Meldung Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Inzigkofen (Nachtrag / Korrektur)

Schwerer Verkehrsunfall mit tödlichen Folgen

Ein 30-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr um 16:44 Uhr die B 313 von Meßkirch in Fahrtrichtung Inzigkofen und kollidierte mit einem entgegenkommenden Pkw, was dazu führte, dass eine Verkehrsteilnehmerin verstarb und der Fahrer des Mercedes sowie ein weiterer Verkehrsteilnehmer schwer verletzt wurden. Dabei kam der Fahrer des Mercedes kurz vor Engelswies in einer langgezogenen leichten Rechtskurve komplett auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Peugeot, welcher von einer 33-jährigen Frau gelenkt wurde. Hinter dem Peugeot war ein 26-jähriger Mann mit einem Ford Transit unterwegs, welcher somit ebenfalls dem Mercedes entgegenkam. Nach dem heftigen Zusammenstoß zwischen dem Mercedes und dem Peugeot krachte der Mercedes im weiteren Verlauf in diesen Ford Transit. Alle 3 Fahrzeugführer befanden sich jeweils alleine im Fahrzeug. Bei dem Verkehrsunfall verstarb die 33-jährige Lenkerin des Peugeot noch vor Ort an der Unfallstelle. Die beiden anderen Verkehrsteilnehmer wurden jeweils schwerverletzt in eine Klinik eingeliefert. Alle 3 beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen abgeholt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Die Straße war ab dem Unfallzeitpunkt für mehrere Stunden voll gesperrt. Vor Ort war ein Großaufgebot der Rettungskräfte eingesetzt. Dabei wurde ein Notarzt mit dem Rettungshubschrauber an den Einsatzort verbracht. Die Experten der Verkehrsunfallaufnahme der Verkehrspolizeiinspektion Sigmaringen haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, welche bislang noch unklar ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde durch die eingesetzten Beamten der Führerschein des Mercedes-Fahrers einbehalten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell