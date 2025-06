Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Betrunkene Autofahrerin

Den Führerschein beschlagnahmt, die Weiterfahrt untersagt, eine Blutentnahme veranlasst und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet haben Polizisten nach der Kontrolle einer 34-Jährigen am Dienstagmorgen in Friedrichshafen. Eine Zeugin war auf die unsichere Fahrweise der Autofahrerin aufmerksam geworden und informierte die Polizei. Die Beamten stoppten die 34-Jährige kurze Zeit später. Der Grund für ihre Fahrweise war rasch klar: eine Atemalkoholmessung ergab knapp vier Promille.

Friedrichshafen

Fahrradteile gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Auf Fahrradteile hatten es unbekannte Täter am Dienstag auf dem Parkplatz der Zeppelin-Universität in der Straße "Am Seemooser Horn" abgesehen. Zwischen 6.15 Uhr und 15 Uhr stahlen die Diebe jeweils beide Räder an fünf Fahrrädern sowie den Sattel eines Fahrrads. Die Polizei Friedrichshafen ermittelt und sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum auf die Tat oder verdächtige Personen aufmerksam geworden sind. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Renitenter Autofahrer greift Polizisten an

Ein 56 Jahre alter Autofahrer hat sich am Dienstagabend bei einer Polizeikontrolle in Ailingen vollkommen uneinsichtig gezeigt, woraufhin Polizisten Pfefferspray einsetzen mussten. Die Beamten waren auf den Wagen aufmerksam geworden, als dieser kurz vor der Kontrolle rasch auf einen Verbindungsweg abbog, und nahmen die Verfolgung auf. In der Kontrolle ergab sich der Verdacht einer Drogenbeeinflussung des Fahrers. Anstatt den Aufforderungen der Polizisten Folge zu leisten, trat er hochaggressiv auf, wehrte sich gegen die Maßnahmen und griff im weiteren Verlauf die Beamten an. Sie setzten Pfefferspray gegen den 56-Jährigen ein und nahmen ihn entgegen des heftigen Widerstandes vorläufig fest. Er musste in einer Klinik eine Blutprobe abgeben und sich nun unter anderem auch wegen Tätlichen Angriffs auf und Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten. Ob er mit einer Anzeige wegen einer berauschten Fahrt rechnen muss, wird die Untersuchung der Blutprobe zeigen. Zwei Polizisten wurden bei dem Einsatz leicht verletzt, sie konnten ihren Nachtdienst jedoch fortsetzen.

Meckenbeuren

Motorradfahrer prallt gegen Autos

Bei einem Verkehrsunfall wurde am Dienstagvormittag in der Ortsdurchfahrt Meckenbeuren ein Motorradfahrer verletzt. Der 57-Jährige war in Richtung Friedrichshafen unterwegs und fuhr zunächst hinter einem Toyota auf die Abbiegespur, um in die Tettnanger Straße abzubiegen. Spontan entschied sich der Zweiradfahrer jedoch um und lenkte seine BMW auf die Geradeaus-Spur zurück. Dort stieß er mit einem Hyundai zusammen, wurde abgewiesen und prallte im weiteren Verlauf gegen den Toyota, bevor er zu Sturz kam. Ein Rettungsdienst brachte den leicht verletzten 57-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Oberteuringen

E-Bike kollidiert mit Cross-Maschine - Zwei Verletzte

Bei einem Unfall am Dienstagabend gegen 23 Uhr in der Meersburger Straße wurden zwei Personen verletzt. Ein 26 Jahre alter E-Bike-Fahrer fuhr auf einem Feldweg und wollte die Meersburger Straße zur Adlerstraße hin überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines herannahenden 18-jährigen Motorradfahrers und stieß mit diesem zusammen. Beide kamen zu Fall und verletzten sich leicht. Der hinzugerufene Rettungsdienst kümmerte sich um die Verletzten und brachte den Radfahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Insgesamt entstand rund 3.500 Euro Sachschaden.

Deggenhausertal

Auto prallt gegen Begrenzungsstein

Eher glimpflich davongekommen ist eine 21 Jahre alte Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 12 Uhr in Wittenhofen. Die VW-Fahrerin war auf der L 201 von Obersiggingen kommend unterwegs und kam, ihren Angaben zufolge aufgrund eines technischen Defekts, kurz nach dem Ortseingang in einer S-Kurve von der Straße ab. Dort prallte sie gegen einen Begrenzungsstein und kam nach mehreren Metern zum Stehen. Die 21-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu, ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An ihrem Polo entstand bei dem Zusammenstoß hingegen wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mehrere tausend Euro geschätzt wird. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Autos.

