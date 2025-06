Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Mann entblößt sich - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Die Polizei hat am Dienstag kurz nach 13 Uhr einen 24-Jährigen vorläufig festgenommen, der sich am Bahnhof im Bereich der Bussteige mehreren Personen, unter anderem auch Kindern, gegenüber entblößt und sexuelle Handlungen an sich vorgenommen hat. Während der weiteren polizeilichen Maßnahmen beleidigte der offensichtlich deutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehende 24-Jährige eine Polizeibeamtin. Da sich der Gesundheitszustand des Mannes aufgrund seines Drogenkonsums zunehmend verschlechterte, brachte ihn ein Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat Ermittlungen gegen den 24-jährigen Tatverdächtigen eingeleitet und bittet weitere Zeugen und Geschädigte des Vorfalls, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Ravensburg

In Scheibe von Autohaus geprallt - Fahrer unter Drogen

Auf THC hat ein Drogentest bei einem 25 Jahre alten Autofahrer angeschlagen, der am Mittwochmorgen kurz nach 6 Uhr mit seinem VW in die Fensterscheibe eines Autohauses gefahren ist. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge wollte der 25-Jährige in der Eywiesenstraße rückwärts ausparken und prallte dabei gegen die Schaufensterscheibe. Diese ging dabei zu Bruch, der 25-Jährige blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte eine Polizeistreife deutliche Anzeichen auf Betäubungsmittelbeeinflussung bei dem Mann fest. Er musste die Beamten zur Blutentnahme in eine Klinik begleiten. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Ravensburg

Unbekannter raubt Handy

Zeugen sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am heutigen Mittwoch gegen 9.20 Uhr in der Karlstraße auf Höhe des Parkhauses "Unterstadt" ereignet hat. Eine 23-Jährige saß eigenen Angaben zufolge auf einer dortigen Parkbank und hielt ihr Smartphone in der Hand, als ein Radfahrer anhielt und der Frau das Mobiltelefon aus der Hand riss. Der bislang unbekannte Täter fuhr im Anschluss in Richtung Schussenstraße weg. Die 23-Jährige folgte ihm zunächst fußläufig und machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam, verlor dann jedoch seine Spur. Der Unbekannte soll höchstens 30 Jahre alt und dunkelhäutig gewesen sein. Er trug zur Tatzeit einen hellgrauen Hoodie mit aufgesetzter Kapuze sowie eine schwarze lange Hose. Das dunkle Fahrrad machte einen älteren Eindruck. Personen, die den Vorfall wahrgenommen haben und Hinweise auf den Täter geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Kriminalkommissariat Ravensburg melden.

Grünkraut

Polizei führt Großkontrolle durch

Die Polizei hat am Montag auf der B 32 Höhe Bechenried zusammen mit dem Polizeipräsidium Einsatz und dem Zoll eine Kontrolle mit Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durchgeführt. Zwischen 16 und 22 Uhr stoppten die Beamten, die unter anderem auch durch einen Diensthund unterstützt wurden, rund 140 Fahrzeuge. Sieben der Fahrzeuglenker standen zum Zeitpunkt der Kontrolle unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und mussten ihren Wagen stehen lassen sowie eine Blutprobe abgeben. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld und ein mehrwöchiges Fahrverbot. Weitere sieben Verkehrsteilnehmer müssen ebenfalls mit einem Bußgeld rechnen, unter anderem wegen mangelnder Ladungssicherung oder unerlaubten technischen Veränderungen. An fünf Fahrzeugen war die Betriebserlaubnis erloschen, zwei der Fahrzeuge wurden von den Beamten sichergestellt.

Wangen

Polizei ermittelt weiteren Trickdieb

Nach einer Serie von Trickdiebstählen beim Geldwechseln hat das Polizeirevier Wangen einen zweiten Tatverdächtigen ermittelt. Die Beamten konnten den 48-Jährigen anhand einer Kameraaufzeichnung bei einer Tat Ende Mai identifizieren. Ob der Mann noch für weitere Trickdiebstähle in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Bereits Anfang Juni hatten die Polizisten einen 51-jährigen Tatverdächtigen ermittelt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/138081/6050767). Ob die beiden Männer die Taten gemeinsam ausgeübt haben, sollen die weiteren Ermittlungen zutage bringen.

Isny

Senior verliert Kontrolle über Wagen - vier Verletzte

Vier mittelschwer verletzte Personen hat ein Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11.30 Uhr im Achener Weg gefordert. Ein 72 Jahre alter Ford-Fahrer war in Richtung Ratzenhofen unterwegs und verlor mutmaßlich aufgrund eines medizinischen Problems die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen die 32-jährige Pedelec-Fahrerin, die ihre beiden Kleinkinder in einem Anhänger transportiere. Durch den wuchtigen Aufprall kam die Frau zu Fall, die Kinder wurden aus dem Anhänger geschleudert. Der Senior fuhr nach der Kollision weiter, streifte im weiteren Verlauf einen Lkw und prallte schließlich gegen einen abgestellten Pkw-Anhänger. Alle vier Personen wurden vom Rettungsdienst in umliegende Kliniken gebracht. Am Ford entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 6.000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden an den übrigen Fahrzeugen sowie am Pedelec kann noch nicht beziffert werden.

Leutkirch

Sattelzuglenker schläft ein und prallt in Pannenfahrzeug

Verhältnismäßig glimpflich ist ein Verkehrsunfall am Dienstag kurz vor 17 Uhr auf der A 96 ausgegangen, bei dem drei Menschen leicht verletzt wurden. Ein 30 Jahre alter Sattelzuglenker war zwischen den Anschlussstellen Leutkirch-West und Aichstetten unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge am Steuer einschlief. Er kam in der Folge auf den Standstreifen, wo ein 69-Jähriger mit seinem Audi aufgrund einer Panne liegen geblieben war. Der 30-Jährige erfasste den Audi mit seiner vorderen rechten Front und wies diesen in den angrenzenden Grünstreifen ab. Der Sattelzug prallte in der Folge in die Mittelleitplanke. Sowohl der 30-Jährige, als auch der 69-Jährige und seine 72 Jahre alte Beifahrerin, die sich angeschnallt im Fahrzeug befanden, wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie in Krankenhäuser. Der Sachschaden wird insgesamt auf rund 115.000 Euro beziffert, sowohl der Lkw als auch der Audi mussten abgeschleppt werden. Die A 96 war während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen bis gegen 23.30 Uhr voll gesperrt. Unter anderem war auch die Freiwillige Feuerwehr mit drei Fahrzeugen an der Unfallstelle eingesetzt. Der 30-jährige Sattelzuglenker musste seinen Führerschein abgeben und eine Sicherheitsleistung hinterlegen, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat. Auf ihn kommen nun strafrechtliche Konsequenzen zu.

Bad Wurzach

Unfallflucht

Auf rund 1.000 Euro wird der Sachschaden beziffert, den ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Ford S-Max im Elly-Heuss-Knapp-Weg verursacht hat. Der Unbekannte streifte den Wagen am Montag zwischen 14 und 17 Uhr mutmaßlich beim Ausparken hinten links und fuhr in der Folge weiter, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Der Polizeiposten Bad Wurzach ermittelt wegen Fahrerflucht und bittet Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07564/2013 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell