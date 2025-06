Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sauldorf

Alkoholisiert am Steuer

Über 0,5 Promille Alkohol hatte ein Autofahrer intus, der am späten Montagabend bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle des Polizeireviers Sigmaringen zum Alkoholtest gebeten wurde. Die Polizisten überprüften die Verkehrstüchtigkeit des 76-Jährigen und untersagten ihm daraufhin die Weiterfahrt. Er musste auf dem Polizeirevier einen gerichtsverwertbaren Alkoholtest durchführen und wird sich nun mit einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die Bußgeld- und Führerscheinstelle auseinandersetzen müssen. Folge sind ein mehrmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld von mehreren hundert Euro.

Herdwangen-Schönach

Teenager ohne Führerschein unterwegs

Ohne Führerschein und ohne Licht war ein Teenager in der Nacht auf Dienstag mit einem Motorroller unterwegs, was nun eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis nach sich zieht. Beamte des Polizeipostens Pfullendorf hatten den Zweiradfahrer gestoppt und nach der Verkehrskontrolle die Erziehungsberechtigen des jungen Mannes verständigt Er durfte seine Fahrt selbstverständlich nicht fortsetzen.

Herbertingen

Unfallflucht

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau, nachdem am Montag zwischen 0 Uhr und 14 Uhr ein bislang unbekannter Fahrer eines grauen Volvo SUV oder Lkw auf der B 311 an der Zufahrt zur B 32 von der Fahrbahn abgekommen ist und Unfallflucht begangen hat. Der Unbekannte beschädigte einen Leitpfosten sowie ein Verkehrszeichen und fuhr anschließend davon. An der Unfallstelle zurück ließ er mehrere Plastikteile. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf das beschädigte Fahrzeug sowie dessen Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07581/482-0 zu melden.

Pfullendorf

Lieferwagen fährt nach Kollision mit Radfahrerin davon

Nach einer Kollision mit einer Fahrradfahrerin am Montagabend kurz nach 18.30 Uhr in der Straße "Oberer Bussen" ist der bislang unbekannte Fahrer eines weißen Lieferwagens mit SIG-Kennzeichen einfach davongefahren. Die 64 Jahre alte Radfahrerin stürzte bei der Kollision und verletzte sich leicht. Ein weiterer Radfahrer hatte nach dem Unfall offensichtlich noch versucht, dem Lieferwagen hinterherzufahren, konnte jedoch ebenfalls keine weiteren Angaben zum Fahrzeug machen. Zudem soll kurz vor dem Vorfall auch eine Fußgängerin von dem Unbekannten rasant überholt worden sein. Der Polizeiposten Pfullendorf hat ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet die Fußgängerin sowie weitere mögliche Zeugen des Verkehrsunfalls sowie Personen, die Hinweise auf den Lieferwagen und dessen Fahrer geben könnten, sich unter Tel. 07552/2016-0 zu melden.

Hettingen

Camper ausgeraubt - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Nachdem ein 36-Jähriger angibt, in der Nacht auf Dienstag von Unbekannten ausgeraubt worden zu sein, ermittelt die Polizei und bittet um Hinweise. Eigenen Angaben zufolge soll der Mann an einem Feldweg bei Inneringen in einem Zelt genächtigt haben, als zwei Männer und eine Frau im Alter von 30 bis 35 Jahren ihn mit einem Baseballschläger und einem Pfefferspray attackierten. Mit seinem Mobiltelefon und dem American Bully des 36-Jährigen flüchteten die Unbekannten wohl mit einem größeren Pkw. Personen, die im Zusammenhang mit dem Vorfall verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf das unbekannte Trio sowie den Pickup und den Verbleib des Hundes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/104-0 zu melden.

