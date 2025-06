Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Handynutzung führt zu Unfall mit einer Leichtverletzten und rund 25.000 Euro Sachschaden

Isny im Allgäu (Landkreis Ravensburg) (ots)

Weil sie offenbar während der Fahrt ihr Mobiltelefon benutzte, hat am Montagabend eine 47-Jährige im Felderhaldetunnel auf der B12 einen Verkehrsunfall mit drei beteiligten Pkw verursacht. Kurz nach 19 Uhr geriet die Frau mit ihrem Fiat aufgrund ihrer Ablenkung in Fahrtrichtung Großholzleute nach links auf die Gegenfahrbahn und prallte hier seitlich in einen entgegenkommenden Mercedes Sprinter sowie gegen einen VW-Bus. Feuerwehr und Rettungsdienst rückten daraufhin zu der Unfallstelle aus. Der Unfall selbst ging zum Glück noch vergleichsweise glimpflich aus: Lediglich die Unfallverursacherin zog sich nach bisherigen Erkenntnissen leichte oberflächliche Verletzungen zu. An den drei Unfallwagen entstand Sachschaden von insgesamt rund 25.000 Euro. Der Fiat musste aufgrund der erheblichen Beschädigungen abgeschleppt werden.

