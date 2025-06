Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Wiederholt ohne Fahrerlaubnis und unter Drogen unterwegs

Anzeigen kommen auf einen 24-Jährigen zu, den Polizisten am Samstagnachmittag im Stadtgebiet gestoppt haben. Der Autofahrer konnte in der Kontrolle keinen Führerschein vorzeigen und stand offenbar unter der Wirkung von Betäubungsmitteln. Ein Schnelltest reagierte auf Kokain, woraufhin der junge Mann in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Wie sich herausstellte, war ihm die Fahrerlaubnis aufgrund mangelnder Eignung bereits Ende 2024 rechtskräftig entzogen worden. Einsicht zeigte er offenbar nicht, bereits im Februar war er wegen einer illegalen Fahrt strafrechtlich belangt worden. Nun muss er sich erneut strafrechtlich verantworten. Die Polizisten untersagten ihm abermals die Fahrt.

Friedrichshafen

Betrunken Unfall gebaut und davongefahren

Weil sie alkoholisiert einen Unfall gebaut hat und danach geflüchtet ist, muss eine 61-Jährige mit Konsequenzen rechnen. Eine Zeugin hatte am Sonntag gegen 12.30 Uhr beobachtet, wie die Frau in der Klufterner Straße auf Höhe der Einmündung der Dornierstraße eine Verkehrsinsel samt Schild überfuhr und an der Bushaltestelle zum Stehen kam. Auf den Vorfall angesprochen fuhr die Unfallverursacherin davon, woraufhin die Zeugin den Notruf wählte. Polizisten trafen die Frau sowie den erheblich beschädigten Wagen zuhause an. Eine Atemalkoholmessung zeigte weit über drei Promille an, weshalb die 61-Jährige ihren Führerschein sowie in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Sie muss sich nun strafrechtlich verantworten. An ihrem Wagen entstand rund 8.000 Euro Sachschaden, wie hoch dieser an der Verkehrseinrichtung ausfällt, ist nicht bekannt.

Friedrichshafen

Dreist die Zeche geprellt

Weil er offenbar auf Kosten anderer leben wollte, muss ein 66-Jähriger mit Anzeigen rechnen. Zunächst ließ sich der Mann am Sonntagmittag von einem Fahrunternehmen von Friedrichshafen nach Ettenkirch in ein Restaurant fahren und stieg dort aus, ohne die Fahrt zu bezahlen. Anschließend speiste und trank er in der Gaststätte und gab später an, nicht über die finanziellen Mittel zu verfügen, um die Rechnung zu bezahlen. Ihn erwarten nun Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen sowie wegen des Zechbetrugs.

Überlingen

Einbrecher stehlen Schmuck

Die Abwesenheit der Bewohner haben Unbekannte genutzt, um in ein Wohnhaus in der Straße "Zur Pfrille" einzubrechen. Zwischen Samstag, 7.6., und Samstag, 14.6., verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt und stahlen diversen Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Zeugen wollen im besagten Zeitraum eine verdächtige Person beobachtet haben, die im dortigen Wohngebiet unterwegs war. Der Mann wird als 50 bis 60 Jahre alt, etwa 185 cm groß und kräftig beschrieben. Er hatte kurze, dunkle Haare und trug eine Jeanshose, ein weißes T-Shirt und eine hellbraune Ledertasche. Ob diese Person mit dem Einbruch in Verbindung steht, ist nicht abschließend geklärt. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise zu Tat und Täter unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Markdorf

Baustellenfahrzeuge beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Vandalen haben über das vergangene Wochenende auf einer Baustelle in der Riedheimer Straße, am Kreisverkehr Ortseingang Markdorf mehrere tausend Euro Sachschaden angerichtet. An zwei dort abgestellten Baggern schlugen die Täter Scheiben ein und beschädigten die Türschlösser. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell