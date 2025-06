Bodman-Ludwigshafen (ots) - Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro haben Unbekannte verursacht, die am Montagabend, im Zeitraum zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, sämtliche Wände und Spiegel in den öffentlichen Toiletten im Multifunktionsgebäude in der Parkstraße mit Graffiti beschmiert haben. Sachdienliche Hinweise ...

mehr