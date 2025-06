Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer unter Drogeneinfluss durch Handynutzung aufgefallen (11.06.2025)

Donaueschingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

Gleich mehrere Delikte begangen hat ein Autofahrer, den die Polizei am Mittwochmorgen, gegen 10.30 Uhr an einer Kontrollstelle auf dem Hindenburgring aus dem Verkehr gezogen hat. Aufgefallen war der 24-jährige Autofahrer den Beamten, als er sein Mobiltelefon während der Fahrt in der Hand hielt und darauf tippte. Während der darauffolgenden Kontrolle ergaben sich Verdachtsmomente auf eine Beeinflussung berauschender Mittel. Ein freiwillig durchgeführter Urintest war positiv auf Kokain und THC. Die Polizeibeamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an.

Des Weiteren stellten die Beamten fest, dass das Auto des jungen Mannes nicht zugelassen war. Zudem befanden sich falsche Kennzeichen an dem Wagen.

Die Polizei ermittelt nun gegen den Fahrer wegen Fahren unter Drogeneinfluss, Kennzeichenmissbrauch, Urkundenfälschung sowie des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

