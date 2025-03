POL-PPWP: Nach Notfallmeldung Widerstand geleistet

Kaiserslautern (ots) - Eine Stadtbewohnerin erstattete am Montagnachmittag Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Unbekannte hatten sich an der Handtasche der Frau zu schaffen gemacht und den Geldbeutel gestohlen. Aufgefallen war es der 76-Jährigen, als sie gegen 13 Uhr in einem Kleidergeschäft in der Kerststraße unterwegs war. Plötzlich stand ihre Tasche offen und das Portemonnaie fehlte. Als die Bestohlene ihre ...

