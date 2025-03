Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Langfinger in der Fußgängerzone unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Eine Stadtbewohnerin erstattete am Montagnachmittag Anzeige bei der Polizei. Der Grund: Unbekannte hatten sich an der Handtasche der Frau zu schaffen gemacht und den Geldbeutel gestohlen. Aufgefallen war es der 76-Jährigen, als sie gegen 13 Uhr in einem Kleidergeschäft in der Kerststraße unterwegs war. Plötzlich stand ihre Tasche offen und das Portemonnaie fehlte. Als die Bestohlene ihre Hausbank anrief, um die entwendete EC-Karte sperren zu lassen, wurde ihr mitgeteilt, dass bereits ein vierstelliger Geldbetrag abgehoben wurde. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

