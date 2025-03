Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zigaretten aus Pkw gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte bedienten sich in der Schneppbachstraße aus dem Inneren eines Pkw. Hierzu zerstörten sie die Seitenscheibe des geparkten Ford Kuga. Als Beute verzeichneten die Langfinger mehrere Packungen Zigaretten. Wie der Besitzer der Polizei mitteilte, stand der Wagen zwischen Freitag, 14 Uhr, und Samstag, 17:40 Uhr in einer Tiefgarage. Die Ermittlungen zu dem Diebstahl dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. |kfa

