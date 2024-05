Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradkontrollen am Weinberg und am Roten Berg

Hildesheim (ots)

BOCKENEM, DIEKHOLZEN (wun). Am heutigen Sonntag kontrollierte die Spezialisierte Kontrollgruppe Krad der Polizeidirektion Göttingen gezielt Motorradfahrende am Weinberg im Bereich Bockenem sowie am Roten Berg im Bereich Diekholzen.

Bereits in den vergangenen Wochen starteten bei gutem Wetter viele motorisierte Zweiradfahrende in die neue Saison. In der Regel nutzt der überwiegende Teil von ihnen die beliebte Kurvenstrecke rücksichtsvoll und vernünftig. Jedoch gibt es immer wieder einige Personen, welche die Strecke vielfach hoch und runter fahren, nicht selten mit riskanter Fahrweise. Damit geht nicht nur ein erhöhtes Verkehrsunfallrisiko einher; auch die Anwohnerbeschwerden wegen Lärmbelästigung aus den angrenzenden Ortschaften bleiben nicht aus.

In der Zeit von 11:00 Uhr bis 17:00 Uhr kontrollierten die Beamten insgesamt 30 Motorräder und konnten es in den meisten Fällen bei mündlichen Verwarnungen belassen. In drei Fällen wurden jedoch erhebliche Mängel festgestellt, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und in zwei Fällen zu einer wesentlichen Beeinträchtigung der Verkehrssicherheit geführt haben. Den Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt. Gegen einen Fahrzeugführer wurde zudem ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung eingeleitet, da eine Manipulation am Endschalldämpfer festgestellt wurde.

In den diversen verkehrserzieherischen Gesprächen wurden die Kradfahrenden hinsichtlich der örtlichen Beschwerdelage sensibilisiert und zu Beginn der Motorradsaison 2024 auf die besonderen Gefahren und Anforderungen hingewiesen.

Weitere gleichgelagerte Kontrollen sind für die laufende Motorradsaison vorgesehen.

