Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 09.02.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Festnahme nach Bedrohung mit Messer ++ Begleitung Versammlung "Leeraner Bündnis für Demokratie & Vielfalt" ++ Verkehrsunfall unter berauschenden Mitteln - Führerschein sichergestellt ++ Fälschung eines Führerscheins und Schlagring aufgefunden ++ Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht! ++

Leer - Festnahme nach Bedrohung mit Messer

Leer - Zu einer Festnahme eines 30-Jährigen kam es in der heutigen Nacht gegen 02:10 Uhr nachdem der Mann eine 71-jährige Frau in einer Bar in der Heisfelder Straße unter Vorhalt eines Messers bedrohte. Der 30-Jährige hatte sich kurz zuvor in die Bar begeben. Da er seine Rechnung nicht begleichen konnte, begleitete die 71-jährige Barbetreiberin den Mann nach draußen. Nach derzeitigen Erkenntnissen zog der 30-Jährige ein Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld und Alkohol. Anschließend flüchtete der Mann fußläufig mit einem niedrigen, dreistelligen Bargeldbetrag. Im Nahbereich konnte er schließlich von den Beamten angetroffen werden. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel, welche sichergestellt wurde. Der 30-Jährige wurde vorläufig festgenommen und muss sich nun wegen mehrerer Straftaten verantworten. Die 71-Jährige wurde bei dem Vorfall nicht verletzt.

Leer - Begleitung Versammlung "Leeraner Bündnis für Demokratie & Vielfalt"

Leer - Am gestrigen Nachmittag fand in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15 Uhr eine Versammlung unter dem Motto "Leeraner Bündnis für Demokratie & Vielfalt" statt. An der Versammlung, die durch die Leeraner Innenstadt führte, nahmen circa 1500 Personen teil. Während einer stationären Kundgebung hielten sich circa zehn Personen am Bahnhof auf, die offensichtlich Anhänger einer Gegenbewegung waren. Als sich der Versammlungszug in Richtung Ledastraße bewegte, zündete eine bislang unbekannte Person Pyrotechnik in Form eines "bengalisches Feuers". Hierbei kam es allerdings zu keinen Beschädigungen oder Beeinträchtigungen. Insgesamt konnte die Polizei einen friedlichen Ablauf der Versammlung verzeichnen.

Filsum - Verkehrsunfall unter berauschenden Mitteln - Führerschein sichergestellt

Filsum - Am heutigen Morgen ereignete sich gegen 04:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B72 in Höhe der Anschlussstelle Filsum. Ein 18-jähriger Mann befuhr die B72 mit seinem Pkw Renault in Fahrtrichtung Hesel. Kurz hinter der Anschlussstelle Filsum kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und geriet in die dortige Berme. Bei einer Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellten die Beamten Anhaltspunkte für eine Drogenbeeinflussung fest. Auch bei einer Durchsuchung konnten die Beamten eine geringe Menge Betäubungsmittel feststellen. Bei dem 18-Jährigen, der durch den Unfall nicht verletzt wurde, wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste aus der Berme geborgen werden.

Weener - Fälschung eines Führerscheins und Schlagring aufgefunden

Wenner - Am gestrigen Abend kontrollierten Beamte gegen 20:00 Uhr einen BMW auf der Umgehungsstraße. Der 23-jährige Fahrer händigte den Beamten auf Verlangen einen Führerschein aus. Es stellte sich heraus, dass es sich bei dem Führerschein um eine Totalfälschung handelt. Der Fahrer war somit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Darüber hinaus konnte bei dem 23-Jährigen ein Schlagring festgestellt werden. Da es sich hierbei um einen verbotenen Gegenstand gem. des Waffengesetzes handelt, wurde dieser sichergestellt und ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie eine Urkundenfälschung gegen den 23-Jährigen eingeleitet.

Brinkum - Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht!

Brinkum - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am 08.02.25, gegen 01:00 Uhr, in der Immegastraße. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr vermutlich mit einem Pkw die Immegastraße in Fahrtrichtung der B436. Kurz hinter dem Schleiweg kam der Fahrzeugführer aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte nach links über die Fahrbahn. Dabei touchierte das Fahrzeug einen Leitpfosten, durchbrach eine Hecke und kollidierte mit einem geparkten Pkw, der sich zum Unfallzeitpunkt auf einem Privatgrundstück befand. An dem Leitpfosten, der Hecke und dem geparkten Pkw entstand Sachschaden. Der Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte telefonisch an die zuständigen Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell