Ravensburg

In Getränkehandlung eingebrochen - Tatverdächtigen festgenommen

Nicht weit kam ein 17-Jähriger am Sonntagmorgen, nachdem er in eine Getränkehandlung in der Karmeliterstraße eingebrochen war. Gegen 7.45 Uhr warf der junge Mann nach bisherigen Erkenntnissen mit einem Stein eine Glasscheibe ein, entwendete aus dem Markt eine Mappe mit Bargeld von mehreren tausend Euro, richtete Sachschaden an und flüchtete anschließend. Zeugen hatten den Einbruch der Polizei gemeldet, die den 17-Jährigen im Rahmen der unmittelbar folgenden Fahndung unweit im Bereich eines Seniorenzentrums festnehmen konnten. Seiner Tatkleidung hatte er sich entledigt. Auch sie wurde unweit entfernt in einem Versteck aufgefunden und ebenso wie das Diebesgut sichergestellt. Bei seiner Tat hat sich der Jugendliche durch Schnittverletzungen leicht am Bein verletzt. Gegen ihn wird nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt. Die Abklärungen hinsichtlich möglicher Komplizen sind noch nicht abgeschlossen.

Aichstetten / A 96

Autofahrer muss in Baustellenbereich ausweichen

Weil ein bislang unbekannter SUV-Fahrer in einem Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Aichstetten und Aitrach die Fahrspur unaufmerksam wechselte, musste ein BMW-Fahrer am Sonntagnachmittag eigenen Angaben zufolge ausweichen und hat dabei mehrere Warnbaken überfahren. Die Verkehrspolizei Kißlegg hat den Unfall, der sich gegen 16.30 Uhr in Fahrtrichtung Aitrach ereignet hat, aufgenommen und sucht Zeugen, die die Verkehrssituation beobachtet haben und möglicherweise weitere Angaben zu dem unbekannten Fahrer des dunklen SUV machen können. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07563/9099-0 entgegen. Der BMW konnte nach dem Unfall nicht mehr weiterfahren und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 6.000 Euro geschätzt.

Kißlegg

Brand in Mehrparteienhaus

Ein älterer Fahrrad-Akku hat am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr in der Bussardstraße zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus geführt. Anwohner waren auf den Rauchmelder in einer der Wohnungen aufmerksam geworden, weckten den schlafenden Bewohner und brachten sich rechtzeitig in Sicherheit. Die örtliche Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle, verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Der Sachschaden, hauptsächlich durch starke Ruß-Antragungen, dürfte sich auf mehrere 10.000 Euro belaufen. Bewohnbar ist die Wohnung zunächst nicht mehr. Der Polizeiposten Vogt hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen und nimmt dabei den Fahrrad-Akku, an dem möglicherweise eigenhändig Reparaturen vorgenommen wurden, genauer unter die Lupe. Zudem haben die Beamten gegen den Bewohner eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Im Rahmen des Einsatzes hatten die Polizisten in der Wohnung des Mannes kleinere Mengen Betäubungsmittel sichergestellt.

Weingarten

Sekundenschlaf führt zu Unfall

Sekundenschlaf war die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Nacht auf Montag gegen 0 Uhr im Bereich der Niederbieger Straße. Ein 52-Jähriger war mit seinem Mini von der Fahrbahn abgekommen, mit einem Verkehrszeichen kollidiert und in einem Grünstreifen zum Stehen gekommen. An dem Mini dürfte wirtschaftlicher Totalschaden von rund 4.000 Euro entstanden sein. Der Wagen wurde folglich abgeschleppt. Der 52 Jahre alte Fahrzeuglenker blieb unverletzt, er sieht sich nun jedoch mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs gegenüber.

Ebersbach - Musbach

Glücklicherweise nur leicht verletzt - Autofahrer fliegt aus Kurve

Glücklicherweise nur leichtere Verletzungen hat ein 19-Jähriger am Sonntag gegen 20 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der L 286 zwischen Altshausen und Ebersbach erlitten, als er mit seinem Pkw aus der Kurve geflogen ist. Wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Mercedes-Fahrer in einer langgezogenen Rechtskurve die Kontrolle über seinen Wagen und blieb rund 20 Meter neben der Fahrbahn im Gebüsch in einem Waldstück stecken. Ein Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden von schätzungsweise rund 10.000 Euro. Neben dem Abschleppdienst, der sich um die Bergung des Pkw kümmerte, rückte auch die örtliche Feuerwehr zu der Unfallstelle aus und kümmerte sich unter anderem um auslaufende Betriebsstoffe.

Fronreute

Verdächtigen Gegenstand gefunden - Granatenhülse entsorgt

Spaziergänger haben am Sonntagnachmittag im Uferbereich des Häcklerweiher einen verdächtigen Gegenstand entdeckt, der nach einer Granate aussah, und die Polizei verständigt. Auch eine Polizeistreife konnte den aus dem Erdreich ragenden Gegenstand nicht abschließend einschätzen, weshalb ein Fachdienst zur Beurteilung hinzugezogen wurde. Schließlich entpuppte sich der Gegenstand als eine leere Granatenhülse, von der keine Gefahr ausging. Die angerostete Hülse wurde entsorgt.

