Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hilter/ Osnabrück: Alkoholisierter Fahrer entzieht sich Polizeikontrolle und gefährdet Verkehrsteilnehmer

Osnabrück (ots)

Am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr meldete ein Verkehrsteilnehmer der Polizei einen Pkw Volvo mit litauischer Zulassung, der auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Diepholz durch eine auffällige Fahrweise negativ auffiel.

Eine Streifenwagenbesatzung versuchte daraufhin, das Fahrzeug zwecks Kontrolle von der Autobahn zu leiten. Der Fahrzeugführer ignorierte jedoch die Anhaltesignale und setzte seine Fahrt fort. Im weiteren Verlauf versuchten zwei Funkstreifenwagen, den Pkw zu stoppen. Der Fahrer setzte seine Flucht auf der BAB 33 in Richtung Diepholz fort und wechselte am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd auf die BAB 30 in Richtung Hannover. An der Anschlussstelle Natbergen verließ der Pkw schließlich die Autobahn. Während der Flucht kam es zu mehreren Beinaheunfällen. Zudem bremste der Fahrzeugführer die Streifenwagen mehrfach aus und versuchte durch gezielte Lenkbewegungen, die Einsatzfahrzeuge abzudrängen. Nach dem Verlassen der BAB 30 fuhr der Volvo auf die Meller Landstraße in Richtung Osnabrück und geriet dort mehrfach in den Gegenverkehr, wodurch bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. In der Meller Landstraße konnte der Pkw schließlich gestoppt und der Fahrer kontrolliert werden. Es handelte sich um einen 33-jährigen Litauer, der augenscheinlich stark alkoholisiert war und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde bei dem Beschuldigen eine Blutentnahme durchgeführt.

Gegen den Mann wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen, insbesondere zu den bislang unbekannten gefährdeten Verkehrsteilnehmern, dauern an.

Zeugen oder gefährdete Personen werden gebeten, sich bei der Polizei Osnabrück unter der Telefonnummer 0541/327-2515 zu melden.

