Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ehepaar unter Alkoholeinfluss bei Verkehrskontrollen mit E-Scootern erwischt

Kaiserslautern (ots)

In der Nacht auf den 18.05.2025 wurde ein Ehepaar bei Verkehrskontrollen unter Alkoholeinfluss erwischt. Zunächst wurde eine 34-jährige Frau gegen 00:18 Uhr auf einem Leih-E-Scooter in der Bahnhofstraße einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Alkoholgeruch in ihrer Atemluft wahr. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab 0,89 Promille. Die Frau wurde zur Dienststelle verbracht. Eine gerichtwertbare Analyse ergab einen Wert von 0,40 mg/l. Während der Kontrolle kam auch ihr Ehemann hinzu. Dieser parkte den bereits aktivierten Leih-E-Scooter seiner Frau aus der Sperrzone um und kehrte anschließend zur Kontrollörtlichkeit zurück. Auch bei ihm konnte Alkoholgeruch festgestellt werden. Nach Belehrung stimmte er einem freiwilligen Atemalkoholtest zu, der einen Wert von 0,70 Promille ergab. Er wurde ebenfalls zur Dienststelle verbracht, wo eine Atemalkoholanalyse einen Wert von 0,32 mg/l ergab. In beiden Fällen wurden entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss eingeleitet. Beiden droht ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro und ein einmonatiges Fahrverbot, sofern es sich um einen Erstverstoß handelt. Des Weiteren wird die Führerscheinstelle über die Vorfälle informiert.|fi

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell