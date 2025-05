Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: E-Scooter-Fahrer verletzt auf Straße aufgefunden - Alkoholeinfluss festgestellt

Kaiserslautern (ots)

Am frühen Sonntagmorgen des 18.05.2025 wurde der Polizei ein verletzter Mann in der Galappmühler Straße gemeldet. Eine Passantin hatte den 38-jährigen Mann gegen 05:00 Uhr auf der Fahrbahn liegend festgestellt. Neben ihm befand sich ein E-Scooter. Die eingesetzten Polizeibeamten übernahmen vor Ort die Erstversorgung. Der 38-Jährige wies eine blutende Kopfverletzung auf und roch deutlich nach Alkohol. Nach erster Einschätzung verlor der Mann vermutlich aufgrund Alkoholeinflusses die Kontrolle über den E-Scooter und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den leicht Verletzten ins Westpfalzklinikum. Dort wurde ein freiwilliger Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,38 Promille ergab. Eine Blutprobe wurde entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Weiterhin erfolgt eine Meldung an die Führerscheinstelle.|fi

