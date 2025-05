Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Wegen zu hoher Geschwindigkeit Unfall verursacht

Bild-Infos

Download

Kaiserslautern (ots)

Ein spektakulärer Unfall beschäftigte die Rettungskräfte am späten Donnerstagabend in der Carl-Euler-Straße. Hierzu kam es, als ein 21-Jähriger mit einem BMW i3 in Richtung Trippstadter Straße unterwegs war. Aufgrund einer zu hoher Geschwindigkeit verlor er die Kontrolle über den Wagen und krachte gegen den Zaun eines Supermarkts. Anschließend fiel der Pkw einen zirka zwei Meter tiefen Abgrund herab und landete auf dem Dach. Der Fahrer sowie zwei weitere Fahrzeuginsassen wurden bei dem Unfall verletzt. Rettungswagen brachten die Personen im Alter zwischen 20 und 21 in ein Krankenhaus. Der Wagen war so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Beamten gehen hier von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell