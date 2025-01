POL-GM: Unfall beim Abbiegen fordert einen Leichtverletzten

Gummersbach (ots) - In der Zeit von Sonntag (26. Januar) bis Dienstag brachen Unbekannte die Eingangstür einer Bäckerei in Hülsenbusch auf und stahlen Bargeld. Anschließend sprühten die Kriminellen den Verkaufsraum mit einem Feuerlöscher ein. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Gummersbach unter der Telefonnummer 02261 8199-0 entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

