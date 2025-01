Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fußgängerin bei Unfall schwer verletzt

Gummersbach (ots)

Eine 58-jährige VW-Fahrerin aus Marienheide war am Dienstag (28. Januar) auf der Hückeswagener Straße in Windhagen in Richtung Gummersbach unterwegs. Gegen 7 Uhr kam zum Zusammenstoß mit einer 73-jährigen Gummersbacherin, die zu Fuß die Hückeswagener Straße überquerte. Die Fußgängerin wurde schwer verletzt mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

