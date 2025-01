POL-GM: Opel Astra beschädigt - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Hückeswagen (ots) - In der Straße "Stollenweg" brach zwischen Samstag (25.Januar) und Sonntag ein unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus ein. In der Tatzeit zwischen 20 Uhr am Samstag und 10:30 am Sonntag hebelte der Täter die Haustür auf um sich Zugang zu verschaffen und beschädigte dabei zwei Türen. Geklaut wurde ein Werkzeug-Koffer. Der Täter ist noch unbekannt. Ebenfalls in der Nacht von Samstag auf Sonntag ...

