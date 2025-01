Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Polizei hebt Cannabisplantage aus

Bergneustadt (ots)

Polizisten haben am Freitag (24. Januar) eine Halle in Bergneustadt durchsucht und drei Personen wegen des Verdachts der illegalen Herstellung von und des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln festgenommen. Aufgrund von Hinweisen auf eine Cannabisplantage führte die Polizei die von der Staatsanwaltschaft Köln angeordnete Durchsuchung durch. Bei den Maßnahmen in der Dörspestraße konnte eine professionell betriebene Cannabisplantage ausgehoben werden. Insgesamt stellte die Polizei mehr als 800 Cannabispflanzen sowie Anbaumaterialien sicher. Im Rahmen dieser Durchsuchungsmaßnahmen wurden durch Beamte drei Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Es handelt sich dabei um Männer im Alter zwischen 21 und 43 Jahren ohne festen Wohnsitz. Ein Haftrichter ordnete Untersuchungshaft gegen die drei Beschuldigten an. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die weitere Angaben zu dem Sachverhalten machen können, melden sich bitte beim Kriminalkommissariat 1 in Gummersbach unter der Rufnummer 02261 81990.

