Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Nordenham vom 06.04.2025

Delmenhorst (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholbeeinflussung

Am Samstag, 05.04.2025, um 22:30 Uhr, befuhr der 24-jährige Fahrer eines Opel Corsa die L 860 aus Richtung Burhave kommend in Richtung Stollhamm. In eine Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und kam in dem wasserführenden Straßengraben zum Stehen. Bei der Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Als vorläufiges Ergebnis wurde ein Wert von 2,38 Promille ermittelt. Ferner wurde festgestellt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Es wurden eine Blutentnahme angeordnet und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es wurde Sachschaden in Höhe von ca.3000 Euro verursacht.

