POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 06.04.2025

Elsfleth: Brand auf dem Gelände eines Verpackungsherstellers

Am Samstag, den 05.04.2025, um ca. 20:30 Uhr, kam es zu einem Brand auf dem Gelände eines großen Verpackungsherstellers in Elsfleth. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei wurden an den Einsatzort entsandt. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort Papierballen, welche als Rohstoff zur Weiterverarbeitung genutzt werden, auf einem Lagerplatz im Außenbereich des Unternehmens in Brand.

Durch unkontrollierten Funkenflug gerieten weitere im Umfeld lagern-de Papierballen und andere Materialien im Außenbereich in Brand, so dass sich der Brand schließlich auf eine Fläche von ca. 2500m² aus-dehnte. Dementsprechend kam es zeitweise zu einer starken Flammen- und Rauchentwicklung, die überörtlich wahrzunehmen war. Anwohner wurden durch u.a. durch Rundfunkdurchsagen gewarnt die Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Die alarmierten Freiwilligen Feuerwehren Elsfleth, Sandfeld, Neuen-felde, Altenhuntorf, weitere Kräfte der Kreisfeuerwehr sowie die werkseigene Feuerwehr waren für die Löscharbeiten mit einer hohen zweistelligen Zahl an Einsatzkräften vor Ort. Die Feuerwehren konnte das Feuer unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen des Brandes auf ein nahestehendes Betriebsgebäude, konnte durch die umfangreichen ca. 7-stündige Löschmaßnahmen, bei denen auch schweres Gerät eingesetzt wurde, verhindert werden.

Ein Gebäudeschaden ist nicht entstanden. Zudem wurde glücklichweise bei dem Brand nach jetzigen Erkenntnissen auch niemand verletzt. Es ist ein Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstanden.

